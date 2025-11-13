Il gruppo BasicNet (Kappa) rileva Woolrich: operazione da 90 milioni

Il gruppo BasicNet, proprietario fra gli altri dei marchi Kappa, K-Way e Superga, ha acquisito Woolrich, brand americano fondato nel 1830 specializzato in abbigliamento outdoor. L’operazione si è conclusa con L-Gam, fondo di investimento fondato nel 2013. A renderlo noto è stata la stessa BasicNet in una nota, gruppo che tramite il marchio Kappa è sponsor tecnico in Serie A di Genoa e Fiorentina, oltre che di Empoli e Spezia in Serie B, ma anche del Nizza in Francia.

«Con questa acquisizione BasicNet aggiunge al proprio portafoglio un brand dal forte heritage – si legge in una nota – Woolrich beneficerà del collaudato modello di business BasicNet, con l’obiettivo di rilanciare il marchio sui mercati europei e a livello globale, in sinergia con Baoxiniao, proprietario del marchio nel resto del mondo». L’operazione prevede l’acquisizione tramite una società interamente controllata da BasicNet, dei diritti sul marchio Woolrich per l’Europa e del 100% di Woolrich Europe, società che ne cura la distribuzione, con un fatturato l’esercizio 2025 intorno ai 90 milioni di euro, per un Enterprise Value complessivo di 90 milioni di euro.

Parte del corrispettivo, pari a 40 milioni di euro, sarà corrisposto per 12 milioni di euro tramite il trasferimento di 1.200.000 azioni ordinarie BasicNet al valore di 10 euro cadauna. In aggiunta, la parte venditrice potrà ricevere un eventuale corrispettivo differito variabile al raggiungimento di determinati livelli di risultato e di fatturato alla fine del triennio 2026-2028. Il trasferimento delle azioni corrisposte alla controparte quale componente del corrispettivo iniziale sarà vincolato per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell’acquisizione.