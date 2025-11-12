Schalke 04, boom per il nuovo bond: l’offerta sale a 75 milioni di euro

Lo Schalke 04 sorprende anche fuori dal campo. Il club tedesco, oggi al secondo posto nella 2. Bundesliga, ha deciso di aumentare da 50 a 75 milioni di euro il valore del proprio nuovo bond dopo una domanda nettamente superiore alle attese. L’operazione, approvata dalle autorità di vigilanza di Lussemburgo e notificata alla BaFin tedesca, rappresenta un passo importante nel piano di stabilizzazione finanziaria del club di Gelsenkirchen.

«Siamo molto soddisfatti del grande interesse mostrato dagli investitori negli ultimi giorni», ha spiegato Christina Rühl-Hamers, membro del board e responsabile per le finanze. «Il nostro obiettivo iniziale era rimborsare completamente il bond 2021-2026 e rifinanziare almeno in parte quello 2022-2027. Alla luce del volume raccolto, è realistico superare la soglia dei 50 milioni prevista inizialmente. Riuscire a centrare entrambi gli obiettivi ci offre un’importante leva strategica».

L’aumento dell’offerta permetterà allo Schalke di soddisfare un numero maggiore di investitori, garantendo una migliore ripartizione dei titoli e un tasso di scambio più vantaggioso. L’interesse è stato particolarmente forte anche tra gli investitori professionali, segno di una fiducia crescente nella solidità del club e nel suo percorso di risanamento economico.

I proventi del nuovo bond 2025-2030 saranno utilizzati per rifinanziare le precedenti emissioni (2021-2026 e 2022-2027) e per ridurre altri debiti. «La nostra strategia resta chiara: ridurre in modo duraturo le passività senza aumentare l’indebitamento complessivo», ha sottolineato ancora Rühl-Hamers.

Il nuovo titolo offre un rendimento fisso annuo del 6,5% e scadrà il 26 novembre 2030. È previsto inoltre un bonus del 1,5% in caso di promozione in Bundesliga entro la stagione 2029/30, un incentivo che lega direttamente la performance finanziaria del club ai risultati sportivi.

L’obbligazione, dal valore nominale di 1.000 euro, può essere sottoscritta fino al 18 novembre 2025. Con questa operazione, la sesta nella sua storia sul mercato dei capitali, lo Schalke 04 rafforza la propria posizione finanziaria e guarda al futuro con l’obiettivo di tornare presto protagonista anche sul campo.