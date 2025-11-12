Primo soccorso, in Senato il via l'iter per la Legge Bove

Lunedì prossimo, nella Sala Caduti di Nassyria in Senato, sarà presentato un disegno di legge, denominato Legge Bove sul primo soccorso e promosso dai senatori Marco Lombardo e Carlo Calenda, che punta a migliorare la formazione al primo soccorso.

Oltre a Lombardo, alla vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e alla senatrice Simona Malpezzi, parteciperanno alla presentazione il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente dell’associazione Salvagente Italia e il testimonial della legge, il calciatore, Edoardo Bove, che porterà la sua voce a sostegno dell’iniziativa.