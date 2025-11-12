BYD lancia la nuova auto dedicata all’Inter: 250 esemplari per i tifosi

Il Gruppo BYD, il principale produttore mondiale di Veicoli a Nuova Energia, nell’ambito della partnership strategica triennale con l’Inter in qualità di Global Automotive Partner, ha consegnato al club nerazzurro la flotta dedicata.

Nel corso della cerimonia, svoltasi alla presenza di Alfredo Altavilla, Special Advisor di BYD per l’Europa, i calciatori Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Luis Henrique hanno potuto ammirare e prendere in consegna le vetture loro assegnate. Le protagoniste dell’evento sono state proprio le nuove vetture.

In questa occasione è stata presentata la nuova SEALION 7 INTER EDITION, una serie speciale in edizione limitata nata dalla partnership con l’Inter. Il progetto celebra l’incontro tra innovazione tecnologica e spirito sportivo, reinterpretando l’identità nerazzurra in chiave automobilistica, con personalizzazioni esclusive.

La SEALION 7 INTER EDITION si caratterizza per un’estetica curata, con carrozzeria Black Metallizzato e interni Full Black valorizzati da dettagli blu ispirati ai colori dell’Inter. Il logo ufficiale del club compare sulla base di ricarica wireless, mentre i poggiatesta anteriori e posteriori presentano un ricamo in rilievo in filato tecnico grigio chiaro, realizzato con finiture artigianali.

L’abitacolo è arricchito da cuciture blu su plancia, volante, tunnel centrale, pannelli porta, sedili e tappetini dedicati. Ogni seduta è attraversata da una banda centrale nerazzurra, in armonia con le pinze freno blu che completano il richiamo cromatico. I cerchi, da 21’’ per la versione Excellence AWD e da 20’’ per la Comfort RWD, accentuano il carattere sportivo del modello. All’accensione del sistema di infotainment, una grafica dedicata Inter accoglie il conducente.

Sul piano tecnico, la SEALION 7 INTER EDITION mantiene tutte le caratteristiche distintive del modello BYD: motorizzazione elettrica di nuova generazione, ampia autonomia, ricarica rapida e avanzati sistemi di assistenza alla guida. Il risultato è un SUV che combina comfort, prestazioni e tecnologia, con una chiara identità nerazzurra.

La nuova SEALION 7 INTER EDITION sarà disponibile in due configurazioni:

la versione Comfort RWD

la Excellence AWD

Inoltre, per i Soci Inter Club sarà prevista un’offerta speciale, a dimostrazione del legame forte di BYD con il Club e con i tifosi. Disponibile attraverso la rete ufficiale BYD, la serie speciale comprende 250 esemplari unici, pensati per garantire esclusività, con la possibilità di estendere la produzione in base alla domanda dei tifosi nerazzurri.