Gli slot orari riservati a Sky sono il sabato alle 20:45 , la domenica alle 18:00 e il lunedì alle 20:45 .

Nel palinsesto sono previsti quattro scontri diretti tra le “big” , tre ancora da disputare: Juventus-Roma (16ª giornata), Juventus-Napoli (22ª giornata) e Inter-Juventus (25ª giornata).

Sky propone un’offerta promozionale dedicata agli abbonamenti calcistici per la stagione 2025/26, riservata alle sottoscrizioni online. Il pacchetto combinato Sky TV + Sky Calcio viene proposto a 15,99 euro al mese per la durata di 18 mesi , rispetto ai 33 euro del prezzo standard, permettendo agli appassionati di seguire il meglio del calcio nazionale e internazionale con un significativo risparmio.

Serie C, campionati europei e qualificazioni mondiali

Oltre alla Serie A, l’offerta Sky Calcio comprende l’intera Serie C in esclusiva fino alla stagione 2027/28 (1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 in co-esclusiva a stagione), inclusi Regular Season, Playoff, Coppa Italia dagli ottavi di finale e Supercoppa.

Per i campionati esteri, il pacchetto include le migliori sfide della Premier League fino alla stagione 2027/28, della Bundesliga fino al 2028/29 e della Ligue 1 per la stagione 2025/26.

Completano l’offerta le migliori partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, che si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alla competizione, mentre le ultime quattro squadre europee saranno definite attraverso gli spareggi di marzo 2026, con la partecipazione delle 12 seconde classificate e 4 squadre dalla UEFA Nations League 2024/25.

Dettagli della promozione

L’offerta promozionale prevede:

Sky TV (Serie e Show) a 10,99€ al mese invece di 25€

Sky Calcio a 5€ al mese invece di 8€

Sky Ultra HD incluso

App Sky Go inclusa per lo streaming

Decoder Sky Stream a 19€ una tantum

Il pacchetto include anche Sky Sport 24 per le news sportive e l’accesso alle serie e agli show Sky.

Vincoli contrattuali

La promozione prevede un vincolo contrattuale di 18 mesi con profilo Sky Smart. In caso di recesso anticipato, verrà richiesta la restituzione dell’importo corrispondente agli sconti ricevuti. Dal 19° mese sarà possibile rinnovare l’abbonamento alle condizioni vigenti o disdire senza costi aggiuntivi, con un preavviso di 30 giorni.

L’offerta richiede l’utilizzo di Sky Stream, il nuovo decoder che si installa senza parabola né intervento tecnico, integrando contenuti Sky, app di terze parti e canali in chiaro in un’unica interfaccia.

La promozione è disponibile esclusivamente online sul sito ufficiale di Sky e scade il 1° dicembre 2025.

