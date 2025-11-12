Dove vedere Crystal Palace Juventus Under 21: segui il match in diretta

La Juventus, con la sua selezione di calciatori Under 21, è pronta al proprio debutto nella Premier League International Cup. I bianconeri scenderanno in campo per la terza giornata della competizione che, questa sera, mercoledì 12 novembre, alle ore 20.00 in casa dei pari età del Crystal Palace.

La Premier League International Cup è una competizione organizzata dalla massima lega inglese che coinvolgerà le 16 migliori squadre della scorsa annata di Premier League 2 – la massima serie dedicata alle squadre Under 21 d’Inghilterra – e 16 club Under 21 selezionati da tutta Europa. Tra questi ultimi, appunto, ci sarà la Juventus che sarà, dunque, il primo club italiano a prendere parte a questo torneo, che è andato in scena per la prima volta nella stagione 2014/2015 e che nel corso degli anni ha visto anche un incremento nel numero di squadre partecipanti, passato infatti dalle 16 iniziali a 24, prima di salire a 32 nella scorsa annata.

Dove vedere Crystal Palace Juventus Premier League Cup – Tutti i dettagli

Andando più nel dettaglio, il torneo – come anticipato – vedrà ai nastri di partenza 32 squadre. Si svolgerà nell’arco di tutta la stagione sportiva 2025/26 e inizierà con la fase a gironi. Saranno quattro i gruppi, con otto squadre ognuno di cui quattro inglesi e quattro provenienti dal resto dell’Europa. Ogni squadra disputerà quattro partite che vedranno affrontarsi esclusivamente club della Premier League 2 e club del resto dell’Europa.

Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta. Le otto squadre rimanenti, dunque, affronteranno quarti di finale e successivamente semifinali e finale. Nella fase a eliminazione diretta le gare saranno da dentro o fuori e in caso di parità ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore a decretare le squadre che passeranno il turno.

Tutti i club inglesi partecipanti alla competizione ospiteranno le partite della fase a gironi nel loro stadio principale o in una sede alternativa approvata. Di seguito, il calendario della Juventus nella fase a gironi:

10/09: Leicester-Juventus 1-2

08/10: West Bromwich Albion-Juventus 4-2

12/11: Crystal Palace-Juventus ore 20:00

15/11: Fulham-Juventus , ore 13:00 (ore 14:00 italiane).

La sfida contro il Crystal Palace sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube della Juventus.