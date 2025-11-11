Commisso: «Nessuna cessione della Fiorentina: non è stata e non è in vendita»

Le indiscrezioni intorno alla Fiorentina non accennano a placarsi. Prima il futuro di Stefano Pioli, eonerato e sostituito da Paolo Vanoli, ora le voci di una sempre più vicina vendita del club da parte di Rocco Commisso.

Runors che si sono intensificati nelle ultime ore e hanno portato a una presa di posizione ufficiale del club viola, ovviamente per voce del suo proprietario, con una nota sul sito della Fiorentina. «In merito alle voci false e prive di fondamento che sono state diffuse in queste ore rispetto ad una possibile cessione della proprietà della Fiorentina il Presidente Rocco Commisso afferma con forza:», sottolinea una nota.

«Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l’ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi.

Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita», si legge nel comunicato apparso nella serata di lunedì sul sito ufficiale del club viola.

(Image credit: Depositphotos)