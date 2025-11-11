Anno da ricordare per Banca Ifis, che archivia i primi nove mesi del 2025 con un utile netto di 472,3 milioni di euro, spinta dall’acquisizione di illimity Bank e da una gestione solida anche in un contesto economico non semplice.

Il risultato tiene conto del primo consolidamento di illimity (entrata nel perimetro del gruppo nel mese di luglio del 2025) e di alcune componenti straordinarie legate all’operazione, ma resta comunque un segnale di forza per la banca guidata dall’amministratore delegato Frederik Geertman.

Il margine di intermediazione, cioè la differenza tra interessi e commissioni incassati e quelli pagati, si attesta a 536,4 milioni di euro, di cui 46,7 milioni portati da illimity nel solo terzo trimestre. Escludendo quest’ultima, Banca Ifis chiude i primi nove mesi con 489,7 milioni di margine, leggermente sotto il livello del 2024 per effetto della consueta pausa estiva nel business dei crediti deteriorati e dei tassi d’interesse più bassi.

Sul fronte dei costi, la banca ha mantenuto la rotta: 348,3 milioni di euro di spese operative, in aumento contenuto rispetto allo scorso anno, grazie anche ai benefici dei progetti di digitalizzazione e all’attenzione ai margini. Il costo del credito, cioè le rettifiche sui prestiti, si ferma a 30,4 milioni, confermando la prudenza nella gestione dei rischi.

Acconto sul dividendo di 73 milioni di euro

La solidità patrimoniale resta un punto fermo: il CET1 ratio (l’indicatore chiave della stabilità finanziaria) è al 14,25%, ben sopra i requisiti richiesti. E proprio questa solidità ha consentito al consiglio di amministrazione di approvare un acconto sul dividendo 2025 da 1,2 euro per azione, per un totale di 73 milioni di euro. Lo stacco cedola è previsto il 24 novembre, con pagamento il 26 novembre 2025.

«I risultati confermano la forza del nostro modello e la capacità di generare valore anche in un contesto di tassi in calo», ha commentato l’amministratore delegato Frederik Geertman, sottolineando che «l’integrazione di illimity aprirà nuove opportunità di crescita e porterà sinergie per circa 75 milioni di euro l’anno».

Tra le mosse recenti, anche la cessione del 50% di Hype a Banca Sella Holding per 85 milioni di euro, operazione che rafforzerà i coefficienti patrimoniali del gruppo. Banca Ifis conferma infine la previsione di utile netto 2025 a 160 milioni di euro per la sola banca “stand-alone”, escludendo quindi gli effetti straordinari legati all’operazione illimity.