Milan, i ricavi commerciali volano a 152 mln: le cifre ufficiali di Emirates e Puma

Il Milan ha chiuso il bilancio 2024/25 con il terzo utile consecutivo (+2,9 milioni di euro), dopo quelli fatti registrare nella stagione 2022/23 e nella stagione 2023/24. Il club rossonero ha fatto segnare anche il record storico di ricavi, toccando quota 494,5 milioni di euro, una cifra mai raggiunta nella storia dalla società milanese e avvicinandosi così a mezzo miliardo di euro.

A raggiungere questo livello hanno contribuito anche i ricavi commerciali e da sponsor, che nella passata stagione hanno toccato quota 152,3 milioni di euro. Si tratta di una crescita del 6% rispetto alla stagione 2023/24, per un dato che aumenta ininterrottamente ormai dall’esercizio 2020/21, quello che ha riportato il Milan a disputare la UEFA Champions League dopo tanti anni (secondo posto e qualificazione per il 2021/22).

Milan ricavi sponsor – Le cifre ufficiali di Emirates e Puma

Ma chi contribuisce maggiormente a questa voce? Come si legge nel fascicolo di bilancio consultato da Calcio e Finanza, i proventi da sponsorizzazioni «pari a 91.111 migliaia di Euro (90.529 migliaia di Euro nell’esercizio 2023/2024), si riferiscono principalmente:

per 21.000 migliaia di Euro (19.000 migliaia di Euro nell’esercizio 2023/2024), ai corrispettivi riconosciuti dallo Sponsor Ufficiale Emirates . L’incremento pari a 2.000 migliaia di Euro è relativo al nuovo valore previsto da contratto per la stagione 2024/2025;

. L’incremento pari a 2.000 migliaia di Euro è relativo al nuovo valore previsto da contratto per la stagione 2024/2025; per 25.349 migliaia di Euro (25.168 migliaia di Euro nell’esercizio 2023/2024) ai corrispettivi pagati dallo Sponsor Tecnico Puma International Sports Marketing B.V. per l’acquisto del diritto ad apporre il proprio marchio sulle divise da giuoco ufficiali della Capogruppo;

per l’acquisto del diritto ad apporre il proprio marchio sulle divise da giuoco ufficiali della Capogruppo; per 44.499 migliaia di Euro (46.212 migliaia di Euro nell’esercizio 2023/2024) ai ricavi da vendita di pacchetti promo–pubblicitari multi–prodotto a partner commerciali, tra cui assumono particolare rilevanza A.D.S. Global L.t.d., Associated Foreign Exchange Ireland L.t.d., Banco B.P.M. S.p.A., Bitpanda Gmbh, Comave , Dazn Ltd, ISG Interregional Sport Group L.t.d., Konami Digital Entertainment Co L.t.d., MSC Cruises SA, Kumho Tire Co. Inc., Snaitech S.p.A., Socios Technologies AG, Sculpture N.V. L.L.C. e TIM S.p.A.,

per 263 migliaia di Euro (148 migliaia di Euro nell’esercizio 2023/2024) ai corrispettivi derivanti da eventi organizzati presso la sede Casa Milan».

I dati relativi a Emirates e a Puma si riferiscono ai nuovi contratti con lo sponsor tecnico e lo sponsor di maglia, che hanno preso il via a partire dal 1° luglio 2023. Nella stagione 2023/24, la compagnia aerea aveva versato 19 milioni di euro. Come svelato da Calcio e Finanza, l’accordo toccherà il suo apice nell’esercizio attualmente in corso con un corrispettivo di circa 30 milioni di euro. Cifra che dovrebbe poi crescere a 35 milioni annui a partire dal 2026/27, grazie alla stipula della nuova intesa fino al 2031.

Milan ricavi sponsor – I proventi commerciali e royalties

Passando invece ai proventi commerciali e royalties, questi ultimi ammontano «a 61.216 migliaia di Euro (52.919 migliaia di Euro nell’esercizio 2023/2024), e si riferiscono principalmente ai ricavi derivanti dall’attività di merchandising e di licensing ed in particolare al contratto con Puma International Sports Marketing B.V. e ai contratti di licencing con Fanatics Italy S.r.l., MatchWornShirt B.V., Socios Technologies A.G.. L’incremento pari a 8.297 migliaia di Euro è riconducibile principalmente all’aumento delle vendite e-commerce e nuovo store via Dante a Milano».