Tutto sul sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2025: dove seguirlo in diretta

Dove vedere sorteggio ATP finals? L’attesa è quasi terminata: oggi 6 novembre alle ore 12:00, dal Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, andrà in scena il sorteggio ufficiale delle Nitto ATP Finals 2025 . Un appuntamento che darà il via alla settimana più attesa del tennis mondiale, svelando la composizione dei due gironi che decreteranno il cammino dei migliori otto giocatori e delle migliori coppie di doppio verso il titolo più prestigioso di fine stagione.

Dove vedere sorteggio ATP finals? Dove vedere il sorteggio in diretta

Gli appassionati potranno seguire la cerimonia gratuitamente e in chiaro. L’evento sarà trasmesso in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e in streaming sul sito ufficiale delle Nitto ATP Finals, con collegamento a partire dalle 11:45.

Per chi dispone di un abbonamento, il sorteggio sarà visibile anche su Sky Sport 24 e sulla piattaforma NOW.

Dove vedere sorteggio ATP finals? Come funziona il sorteggio

Gli otto tennisti qualificati verranno divisi in quattro urne, determinate dal piazzamento nella Race ATP. Quindi 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8.

Facendo l’esempio con i protagonisti del singolare, il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, sarà a capo del Gruppo Jimmy Connors, mentre il campione in carica Jannik Sinner, seconda testa di serie, guiderà il Gruppo Bjorn Borg.

Durante la cerimonia, da ogni coppia di giocatori verrà sorteggiato il primo nome per il Gruppo A e il secondo per il Gruppo B, garantendo così che Alcaraz e Sinner non possano incrociarsi prima di un’eventuale finale.

I qualificati al momento

A Torino hanno già staccato il pass Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic (presenza ancora da confermare), Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton e Alex de Minaur.

Resta in bilico l’ottava e ultima posizione, contesa tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, che tenterà l’impresa di qualificarsi per la prima volta al prestigioso evento.

Nel tabellone di doppio ci sarà anche l’Italia, rappresentata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, attualmente settimi nella Race. Insieme a loro, saranno presenti le coppie Harrison/King, Cash/Glasspool, Granollers/Zeballos, Arevalo/Pavic, Heliovaara/Patten, Salisbury/Skupski e Krawietz/Puetz.

Con il sorteggio dei gironi, prenderà così ufficialmente il via la corsa al trofeo delle Nitto ATP Finals 2025, l’ultimo grande appuntamento dell’anno prima della pausa invernale.