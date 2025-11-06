Falso in bilancio, il 20 novembre la decisione sul rinvio a giudizio per De Laurentiis

È attesa per il 20 novembre la decisione del gup di Roma sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nell’indagine che vede coinvolto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per l’accusa di falso in bilancio per le annate 2019, 2020 e 2021. Nel procedimento sono indagati anche il dirigente Andrea Chiavelli e la società partenopea.

Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Nel corso dell’udienza di oggi Chiavelli ha fatto dichiarazioni spontanee davanti al giudice. Il manager ha sostanzialmente difeso l’attività di calciomercato della società azzurra affermando che non si è trattato di operazioni fraudolente.