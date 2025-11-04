Juventus, Vlahovic rinnova? Il club non chiude, ma a costi più bassi

Luciano Spalletti ha lanciato un segnale: il nuovo tecnico della Juventus ha lasciato intendere che Dusan Vlahovic vorrebbe prolungare la propria avventura a Torino oltre la scadenza del contratto, fissata per il 30 giugno 2026, quando potrebbe svincolarsi a parametro zero.

Ipotesi improbabile a pensarci solamente qualche mese fa, mentre ora uno spiraglio c’è. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in società preferiscono restare cauti: prima di farsi illusioni, attendono segnali concreti anche dal procuratore e dall’entourage del serbo.

Vlahovic è affascinato dal progetto di Spalletti e dalla prospettiva di un rilancio ambizioso della Juventus sotto la guida del tecnico toscano. Dall’altra parte, il direttore generale Damien Comolli – che come anticipato da Calcio e Finanza è destinato a diventare anche amministratore delegato – valuta la situazione con grande pragmatismo: il rinnovo, alle condizioni attuali, non è sostenibile.

L’attaccante guadagna 12 milioni netti all’anno, cifra ritenuta troppo elevata per l’attuale gestione bianconera. Comolli considera quell’accordo un retaggio dell’era precedente e sta già impostando una politica salariale molto più contenuta. Per fare un esempio, Jonathan David, primo colpo della nuova dirigenza, è arrivato a parametro zero con un ingaggio da circa 6 milioni.

In sintesi, per restare a Torino Dusan dovrebbe accettare una riduzione importante del suo stipendio, forse non fino alla metà, ma comunque vicina. Un sacrificio significativo per chi oggi rappresenta uno dei giocatori più pagati della rosa. Sul futuro, dunque, resta tutto aperto. Molto dipenderà dal rapporto tra Vlahovic e Spalletti, dai risultati della stagione e dall’eventuale rinnovo del tecnico, anche lui in scadenza tra otto mesi.