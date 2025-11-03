Effetto Spalletti sulla Juventus: doppietta vincente tra campo e social media

Con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina, la Juventus è tornata a segnare, rimanendo così al vertice per menzioni sui social. Ma il dibattito sui social è stato dominato dalle discussioni tra i tifosi rossoneri e quelli giallorossi, al centro soprattutto la domenica nera di Dybala, tra rigore e infortunio. A far discutere, dopo l’esonero di Tudor, è il futuro sempre più incerto di Stefano Pioli alla Fiorentina. Questo il verdetto della rilevazione del 2025/26 di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social, stampa e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla decima giornata.

MediaScore 10^ giornata – Come cambia la classifica sui social Nonostante la fase molto delicata delle ultime settimane, l’arrivo di Spalletti sulla panchina bianconera ha portato risultati schiaccianti sul campo e sui social per la Juventus (83.800). Alla seconda posizione il Napoli, in vantaggio anche in campionato, colleziona sui social 42.000 menzioni. L’Inter perde una posizione e chiude il podio classificandosi terza con 37.900. Milan e Roma dopo la sfida a San Siro si sfidano anche in chiusura della top five: la squadra di Allegri vince in campo e si classifica quarta con 26.500 menzioni, seguita dalla Roma, in quinta posizione (22.100). Nella classifica dei social di questa settimana Lecce, Pisa e Udinese hanno registrato ottime prestazioni. I pugliesi guadagnano sei posizioni e si classificano decimi con 7.800 menzioni sui social. I toscani e i friulani guadagnano entrambe sette posizioni in classifica, conquistando l’undicesima (7.300) e la dodicesima posizione (6.900).

I temi del dibattito Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto: Domenica nera per la Roma. L’attesa per Milan-Roma ha fatto partire la discussione sui social già prima del fischio d’inizio. L’attenzione dei tifosi e degli utenti si è poi spostata sulla domenica da incubo di Paulo Dybala , riassunta in un minuto terribile a San Siro: sbagliato il rigore decisivo, a cui ha fatto seguito l’infortunio all’adduttore proprio al momento del tiro. L’evento ha riacceso le polemiche sulla sua fragilità dell’attaccante. Nelle dichiarazioni post partita Gasperini ha definito l’infortunio dell’argentino la “perdita più importante” della serata. L’assenza di Dybala, confermata dall’allenatore fin dopo la sosta nazionali, lascia i tifosi a interrogarsi.

Pioli al capolinea? La p anchina viola in bilico: il ‘Caso Pioli’ infuria sui social dopo l’ennesima sconfitta. Dopo il ribaltone in casa Juventus prima e Genoa poi, la panchina di Stefano Pioli è diventata il nuovo tema caldo sui social, con i tifosi viola che chiedono una svolta radicale. La sconfitta casalinga contro il Lecce, la quarta nelle ultime cinque gare, ha aggravato una crisi che vede la Fiorentina senza vittorie precipitata al diciannovesimo posto. Sui social, la discussione è dominata dall’attesa di un esonero che raddrizzi una stagione deficitaria. Nonostante l’allenatore non intenda dimettersi, il destino è appeso a un filo, con il club costretto a riflettere su possibili sostituti, tra i nomi Palladino, Vanoli o De Rossi. I calciatori più discussi: Leão domina la rete Il podio dei calciatori più discussi sui social nel mese di ottobre, che MediaScore inaugura in questa nuova stagione, svela subito un chiaro leader: Rafael Leão , che stacca nettamente la concorrenza con ben 64.800 menzioni. La sua influenza sulle conversazioni online riflette una settimana intensa, che l’ha visto protagonista anche in campo con un assist per il gol di Pavlovic. Alle sue spalle si piazza il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez ( 47.400 menzioni), protagonista dello scontro della scorsa settimana con Conte che ha infiammato la rete. Il Milan dimostra di essere al centro delle conversazioni social con tre giocatori nelle prime quattro posizioni, si qualificano terzo e quarto in classifica Pulisic e Modric ( 31.000 e 28.200 ). Chiude la top five dei calciatori di Serie A più menzionati sui social il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne con 28.200 menzioni da parte di utenti e tifosi. Nonostante il momento difficile del club, al momento in ripresa, la Juventus mantiene un’alta visibilità individuale, con quattro giocatori – tra cui Vlahović e Yildiz – nella Top Ten. MediaScore 10^ giornata – Classifica media Questa settimana la classifica delle citazioni comparse su stampa e web mostra qualche spostamento nelle prime cinque posizioni. In testa sale di due posizioni la Juventus, con 27.453 menzioni, seguita al secondo posto ancora dal Napoli (21.226) e al terzo dall’Inter (19.559), che perde la prima posizione. Completano la classifica delle prime cinque posizioni la Roma, che guadagna la quarta posizione (16.025), mentre il Milan si posiziona quinto in classifica (13.943). Exploit in classifica per il Lecce, new entry nel campionato di Serie A, che questa settimana guadagna otto posizioni, classificandosi undicesimo con 6.699 menzioni su stampa e web, grazie alla vittoria conquistata al Franchi.