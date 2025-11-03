Chi è Nathan Walker? La Sampdoria sta vivendo un periodo complicato in Serie B, dove si trova attualmente all’ultimo posto della classifica dopo il cambio di allenatore avvenuto nelle scorse settimane, con Angelo Gregucci che si è seduto in panchina al posto di Massimo Donati e che per il momento non è riuscito a invertire la tendenza. Nel frattempo, all’interno della società blucerchiata sta sempre più trovando un ruolo da protagonista Nathan Walker.

Il dirigente inglese è di fatti ormai al centro di ogni scelta strategica e decisione operativa del club. Braccio destro dell’investitore Joseph Tey, Walker è da marzo scorso è entrato anche nel consiglio di amministrazione della società capogruppo blucerchiata, la lussemburghese Capital Structuring & Investment Solutions. Un incarico che si aggiunge a quello già ricoperto nel CdA di Kickoff Ventures — la società attraverso la quale Tey controlla la maggioranza del club — e al ruolo inedito di rappresentante degli azionisti.

In pratica, Walker funge da collegamento anche in termini ufficiali tra la proprietà, il il CdA e i due CEO della società, ovvero Jesper Fredberg per la parte sportiva e Raffaele Fiorella per quella amministrativa. Una carica che ha ufficializzato un ruolo che Walker in sostanza già stava esercitando se si pensa che le ultime grandi scelte teniche – da quella di Massimo Donati allenatore a quella dello stesso Fredberg come CEO dell’area football – l’hanno visto come decisore ultimo.

Chi è Nathan Walker? La carriera del dirigente

Ma di chi è Nathan Walker? Questa è forse la domanda più frequente fra i tifosi blucerchiati, e non solo. Nato a Liverpool il 23 aprile 1977, Nathan Thomas Barry Walker, questo il suo nome completo, è residente sull’Isola di Man, territorio situato in Europa settentrionale, nel mar d’Irlanda, tra le due isole dell’Irlanda e della Gran Bretagna.

Qui ha sede la sua società Mango Sport Management. È inoltre legato alla Mustafar, società collegata al marchio di scommesse Fun88 e quindi riconducibile a Tey e ai soci Lee Kok Leong e Pang Sze Khai. Proprio questo territorio è anche sede di alcune delle società in cui Walker ha lavorato nella sua carriera, ma alcune informazioni sulle aziende e sulle mansioni svolte dal dirigente britannico non sono reperibili.

La carriera professionale di Walker ha preso avvio nel 2001 presso Ernst & Young, una delle principali società di consulenza e revisione contabile a livello mondiale, dove ha ricoperto il ruolo di Audit Senior fino al 2005. In questa posizione, si è occupato di analisi finanziarie, controllo dei conti e revisione dei bilanci di importanti clienti.

Successivamente, tra il 2004 e il 2006, è entrato a far parte della Charterhouse Group International, società privata di servizi finanziari, in qualità di Group Accounts Manager. Nel giugno 2006 è approdato invece alla Fairground Gaming Plc, una compagnia di scommesse online con sede nell’Isola di Man, dove ha ricoperto fino al gennaio 2007 l’incarico di Financial Controller.

Dal gennaio 2007 al marzo 2010, Walker ha svolto parallelamente il ruolo di Director of Finance in due società con sede nel Regno Unito e nell’Isola di Man: Webster Spellman Limited e Amber Business Limited (quest’ultima poi disciolta nel settembre 2020). In entrambe le realtà, si è occupato di direzione finanziaria, pianificazione strategica e controllo di gestione.

Nel 2010 è diventato Direttore di Welton Play Limited, con sede anch’essa nell’Isola di Man, dove è rimasto in carica fino al dicembre 2018. La società controlla diverse società tra cui la piattaforma di scommesse online Fun88. Il sito di FUN88 ha chiuso questa estate nel Regno Unito, in seguito all’uscita dal mercato britannico di TGP Europe, la società che gestiva Fun88 e altri brand di scommesse.

Dal luglio 2017, infine, Walker è diventato proprietario di Mango Sports Management Limited, un’azienda con sede nell’Isola di Man specializzata nella consulenza e gestione nel mondo dello sport.