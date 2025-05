Samp: chiude in UK Fun88, il sito di scommesse dell'uomo di fiducia di Tey

Una multa da quasi 4 milioni di euro per presunte violazioni in tema di controlli antiriciclaggio. E’ questa la ragione che ha portato il sito di scommesse Fun88 a chiudere ufficialmente le sue attività nel Regno Unito. La chiusura è avvenuta in seguito all’uscita dal mercato britannico di TGP Europe, la società che gestiva Fun88 e altri brand di scommesse.

La sanzione è arrivata a seguito di un’indagine della Gambling Commission che ha portato anche alla revoca della licenza per il gruppo che opera con 31 diversi domini, inclusi siti che sono legati a società di Premier League in qualità di sponsor. Per esempio:

AFC Bournemouth (sponsored by BJ88)

Fulham FC (SBOTOP)

Newcastle United FC (Sportsbet.io and Fun88)

Wolverhampton Wanderers FC (Debet)

Burnley FC (96.com)

Va ricordato che Fun88 è un sito è di proprietà di Nathan Walker, figura molto legata all’investitore della Sampdoria Joseph Tey, colui che da tempo da Singapore mette i soldi nel club blucerchiato. Il manager inglese è molto vicino al club blucerchiato come dimostrano le sue apparizioni in tribuna allo stadio Luigi Ferraris in occasione delle partite.

A partire dallo scorso 8 maggio 2025, Fun88 ha sospeso le nuove registrazioni e ha avviato la chiusura dei conti esistenti, procedendo al ritiro dei fondi residui tramite i metodi di deposito utilizzati dagli utenti. I giocatori sono stati contattati via mail per confermare la chiusura dei conti e la liquidazione delle scommesse aperte.

La notizia della chiusura del sito di scommesse Fun88 arriva in un momento molto delicato per la Sampdoria, alle prese con la sua prima retrocessione in Serie C, terza serie professionistica italiana. Una situazione non ancora definita al 100%, a seguito dell’indagine sul Brescia che rischia di stravolgere la classifica (e i playout) della Serie B 2024/25.