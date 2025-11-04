Lazio, il patron Lotito: «Non sono gradito, ma ho deciso di rimanere»

«Sono abituato a portare l’impermeabile d’estate e d’inverno, mi scivola tutto addosso soprattutto quando le critiche non sono costruttive. Io accetto le critiche che sono funzionali alla crescita del club, dobbiamo essere tutti protesi per raggiungere gli obiettivi compresa la tifoseria».

Ha parlato così Claudio Lotito, proprietario e presidente della Lazio, intervenendo alla Rai nel post partita di Lazio-Cagliari. Il numero uno del club e senatore di Forza Italia ha risposto alla contestazione da parte della tifoseria biancoceleste, giunta al suo culmine dopo le difficoltà nella gestione societaria che hanno portato addirittura al blocco del mercato estivo.

«Bisognerebbe chiedere agli interessati perché assumono questi atteggiamenti, probabilmente non sono gradito perché vorrebbero che me ne andassi ma ho deciso di rimanere e queste contestazioni strumentali mi rendono ancora più determinato nel mio cammino», ha aggiunto il presidente della Lazio.

In chiusura, una battuta sull’opportunità di portare Milan-Como a Perth, in Australia: «Mettere in luce il nostro calcio a livello internazionale è positivo per i ricavi, ma poi si scontra con una realtà che purtroppo dimostra che non ha tutto questo appeal economico».