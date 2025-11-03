Marotta su San Siro: «Credo sia tutto ultimato, siamo all’atto finale» 

«L’assemblea come sempre è stata abbastanza intensa, ma con obiettivi positivi per il futuro del calcio». Ha parlato così Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, intervenuto a margine dell’assemblea della Lega Serie A che si è svolta oggi e che ha portato all’elezione di Giorgio Chiellini come nuovo membro nel Consiglio FIGC.

Il numero uno del club nerazzurro ha parlato anche dell’allenatore Antonio Conte e delle sue recenti dichiarazioni sugli arbitri: «Non voglio rispondere a questa cosa, non è il caso che riprenda ancora questo discorso. È liberissimo di dire queste cose. Se c’è rispetto c’è anche democrazia, ognuno può esprimere la propria opinione. Poi si può anche non condividere, però tutto va bene».

Capitolo San Siro: il rogito per l’acquisto dello stadio da parte di Inter e Milan è atteso in questi giorni. «Credo tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph. Penso sia veramente l’atto finale».

In chiusura, una battuta sullo Scudetto: «Ci sono tante squadre, è un bel campionato incerto come non era da tanti anni. Ho visto dei valori molto intensi da parte di tante squadre, tra cui anche il Milan di Allegri. Chi è lepre e chi cacciatore? È sempre meglio essere cacciatore».