Tether, utili oltre 10 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2025

Tether – società attiva nel settore delle stablecoin e secondo maggiore azionista della Juventus dietro a Exor – ha pubblicato oggi la propria attestazione relativa al terzo trimestre 2025, redatta da BDO, una delle cinque principali società indipendenti di revisione contabile a livello mondiale.

Secondo quanto emerge dal documento, alla fine del terzo trimestre 2025, l’utile netto dall’inizio dell’anno ha superato la soglia dei 10 miliardi di dollari, confermando Tether come una delle aziende private più redditizie e solide al mondo. Allo stesso tempo, la società continua a investire nella crescita del proprio ecosistema di dollari digitali, che ha superato i 500 milioni di utenti globali, e nello sviluppo di iniziative innovative in vari settori — tra cui intelligenza artificiale, energia e comunicazione P2P — con l’obiettivo di fornire stabilità e opportunità alle comunità attraverso tecnologia e finanza. Le riserve in eccesso, pari a 6,8 miliardi di dollari, restano una solida garanzia.

Il terzo trimestre 2025 ha rappresentato un altro traguardo per Tether, con oltre 17 miliardi di nuovi USD₮ emessi, una delle performance più forti della sua storia, che porta la circolazione totale a oltre 174 miliardi di dollari. Questa crescita conferma il ruolo di Tether come principale dollaro digitale al mondo.

L’esposizione complessiva di Tether ai titoli di Stato USA, diretta e indiretta, ha raggiunto un massimo storico di circa 135 miliardi di dollari, rendendo la società uno dei maggiori detentori di debito pubblico statunitense al mondo, superando la Corea del Sud e posizionandosi al 17° posto tra i Paesi che detengono Treasury americani.