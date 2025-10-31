Serie B, la sfida Avellino-Reggiana in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Sabato 1° novembre alle 12:30, lo stadio Partenio‑Lombardi ospiterà Avellino e Reggiana per l’11ª giornata di Serie BKT. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e potrà essere seguita gratuitamente, senza bisogno di registrazione.

L’Avellino, guidato dall’allenatore Raffaele Biancolino, arriva al match dopo il pareggio in trasferta contro il Pescara e cerca una vittoria tra le mura amiche. La Reggiana, allenata da Davide Dionigi, è a quota 15 punti, due in più rispetto ai campani, decisa a consolidare la propria posizione in classifica e sfruttare il buon momento. Vista la vicinanza in classifica, la partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

