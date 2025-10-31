Scandalo scommesse in Turchia: sospesi 149 arbitri fino a un anno

Lo scandalo scommesse che ha investito il mondo arbitrale turco non accenna a placarsi. E adesso arrivano i primi provvedimenti all’indirizzo dei fischietti coinvolti nell’indagine della Procura generale di Istanbul che si sta concentrando su verifiche retroattive di almeno cinque anni.

La commissione disciplinare per il calcio professionistico turco ha infatti sospeso 149 arbitri, tutti accusati di aver scommesso su partite del campionato nazionale attraverso account regolarmente registrati presso piattaforme online. Ma l’indagine va avanti e non si esclude che altre misure vengano presi nei confronti di altri direttori di gara.

Al momento, la federcalcio turca ha comminato una sospensione, che va dagli otto ai 12 mesi, nei confronti dei 149 arbitri con la commissione che sta approfondendo la posizione di altri tre direttori di gara, la cui condotta è stata definita «più che sospetta». «371 arbitri risultano titolari di conti di scommesse e 152 di loro hanno scommesso attivamente», aveva dichiarato nei giorni scorsi il presidente della Federcalcio turca (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu.

Inoltre, secondo quanto riportato dall’emittente Habertürk, non solo gli arbitri, ma tutti i club, dalle serie minori fino alla massima divisione, sarebbero finiti sotto la lente degli inquirenti. Nel fascicolo risultano 3.700 calciatori oggetto di indagine, ma il numero potrebbe aumentare ulteriormente.