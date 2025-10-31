Serie A, quasi 5 milioni di spettatori per l’infrasettimanale su DAZN

Si tratta della giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni e in continuità con i risultati della stagione 2022/23.

DAZN ascolti infrasettimanale
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

La 9a giornata di Serie A Enilive 2025/26, disputata in un turno infrasettimanale, ha registrato su DAZN quasi 5 milioni di audience (4.896.392), risultando la giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni e in perfetta continuità con i risultati della stagione 2022/23, quando la quarta giornata aveva totalizzato 4.897.848 spettatori, in un contesto di sistema di co-esclusive differente. 

Il dato di quest’anno relativo alla nona giornata, inoltre, supera la media complessiva dei turni infrasettimanali dal 2022/23 (media totale delle ultime tre stagioni 4.566.438), confermando l’interesse costante del pubblico per il massimo campionato di calcio italiano, anche nei turni feriali. 

Tra le sfide disputate da martedì a giovedì sera, solamente il match tra Atalanta e Milan ha superato quota 1 milione di spettatori. Ascolti più bassi per le gare di Juventus e Napoli – a causa della programmazione fissata per il tardo pomeriggio – e per il match Inter-Fiorentina, complice la co-esclusiva di Sky. 

DAZN ascolti infrasettimanale – Il dettaglio dei match

Di seguito, tutte le partite della nona giornata di Serie A 2025/26 e i relativi ascolti: 

  • Lecce-Napoli – 857.712 spettatori 
  • Atalanta- Milan – 1.280.125 spettatori 
  • Como-Verona – 37.516 spettatori 
  • Juventus-Udinese – 670.444 spettatori 
  • Roma-Parma – 224.088 spettatori (co-esclusiva Sky) 
  • Bologna-Torino – 110.941 spettatori 
  • Genoa-Cremonese – 30.826 spettatori 
  • Inter-Fiorentina – 677.736 spettatori (co-esclusiva Sky) 
  • Cagliari-Sassuolo – 200.121 spettatori 
  • Pisa-Lazio – 343.462 spettatori (co-esclusiva Sky) 

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
