Serie A, quasi 5 milioni di spettatori per l’infrasettimanale su DAZN

La 9a giornata di Serie A Enilive 2025/26, disputata in un turno infrasettimanale, ha registrato su DAZN quasi 5 milioni di audience (4.896.392), risultando la giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni e in perfetta continuità con i risultati della stagione 2022/23, quando la quarta giornata aveva totalizzato 4.897.848 spettatori, in un contesto di sistema di co-esclusive differente.
Il dato di quest’anno relativo alla nona giornata, inoltre, supera la media complessiva dei turni infrasettimanali dal 2022/23 (media totale delle ultime tre stagioni 4.566.438), confermando l’interesse costante del pubblico per il massimo campionato di calcio italiano, anche nei turni feriali.
Tra le sfide disputate da martedì a giovedì sera, solamente il match tra Atalanta e Milan ha superato quota 1 milione di spettatori. Ascolti più bassi per le gare di Juventus e Napoli – a causa della programmazione fissata per il tardo pomeriggio – e per il match Inter-Fiorentina, complice la co-esclusiva di Sky.
DAZN ascolti infrasettimanale – Il dettaglio dei match
Di seguito, tutte le partite della nona giornata di Serie A 2025/26 e i relativi ascolti:
- Lecce-Napoli – 857.712 spettatori
- Atalanta- Milan – 1.280.125 spettatori
- Como-Verona – 37.516 spettatori
- Juventus-Udinese – 670.444 spettatori
- Roma-Parma – 224.088 spettatori (co-esclusiva Sky)
- Bologna-Torino – 110.941 spettatori
- Genoa-Cremonese – 30.826 spettatori
- Inter-Fiorentina – 677.736 spettatori (co-esclusiva Sky)
- Cagliari-Sassuolo – 200.121 spettatori
- Pisa-Lazio – 343.462 spettatori (co-esclusiva Sky)