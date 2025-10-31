Gravina: «Lo Juventus Stadium è un’eccellenza e Torino una città ideale per un grande evento»

La città di Torino con lo Juventus Stadium è candidata ad ospitare le finali di Europa League e Conference League del 2028 e 2029. Lo ha reso noto la UEFA, che ha ricevuto dichiarazioni di interesse da parte di quindici federazioni affiliate per le finali delle competizioni per club nel 2028 e nel 2029.

Le altre città candidate ad ospitare le finali di Europa League sono Parigi o Lione (Francia, 2028 e 2029), Bucarest (Romania, 2028 e 2029), Belgrado (Serbia, 2028) e Ankara (Turchia, 2029), mentre per le finali di Conference League sono in corsa Lille (Francia, 2028 e 2029), Budapest (Ungheria 2028 e 2029), Astana o Almaty (Kazakistan, 2028 e 2029), Danzica (Polonia, 2028 e 2029) ed Helsinki (Finlandia, 2029).

Lo Juventus Stadium è stato già teatro nel 2014 della finale di Europa League, terminata con il successo ai rigori del Siviglia sul Benfica. Nel 2020/2021 è stato scelto dalla UEFA insieme allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano come sede delle Finals di Nations League, ospitando la semifinale tra Francia e Belgio e la finalina per il 3° posto che vide il successo per 2-1 dell’Italia sul Belgio. Nell’impianto torinese è stata disputata anche la finale dell’edizione 2021/2022 della UEFA Women’s Champions League, conclusasi con la vittoria (3-1) dell’Olympique Lione sulle spagnole del Barcellona.

“Lo Stadium è un’eccellenza – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – e Torino è una città ideale per ospitare un evento calcistico prestigioso. Su queste basi e in virtù della fondamentale collaborazione con la Juventus e il Comune, vogliamo realizzare il dossier di candidatura che ha l’obiettivo, dopo la UEFA Super Cup di Udine la scorsa estate, di portare in Italia un’altra grande manifestazione. Siamo convinti da sempre, infatti, che solo attraverso l’organizzazione di eventi di questa portata si possa generare una legacy straordinaria per lo sviluppo dei territori coinvolti, sia in termini calcistici che economici e sociali”.