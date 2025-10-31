Rivoluzione Genoa: ufficiale l’addio di Ottolini, Diego Lopez nuovo Direttore sportivo

L’inizio di campionato molto difficile del Genoa, che ha portato la squadra di Vieira all’ultimo posto in classifica, ha avuto come prima conseguenza l’allontanamento del direttore sportivo Marco Ottolini, uno dei nomi valutati da Damien Comolli per allargare il management della Juventus.

“Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Marco Ottolini”, si legge nella nota con cui il Genoa ha ufficializzato l’addio di Ottolini. “Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025. La società ringrazia Marco Ottolini per l’impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono”.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, in attesa dell’ufficialità, il posto da nuovo ds rossobolù è stato assegnato a Diego Lopez, 36 anni, spagnolo, ex ds del Lens. Ottolini, che ha legato il suo nome alla promozione del Grifone in Serie A al primo colpo e una doppia salvezza tranquilla, aveva un contratto fino a giugno, visto che il rinnovo, proposto da Dan Sucu, era stato congelato dallo stesso dirigente, visto anche l’interesse della Juve.

Ma i risultati deludenti conquistati dal Genoa hanno cambiato velocemente le carte in tavola, e la proprietà ha deciso di prendere provvedimenti sull’area sportiva. Lopez, che ha iniziato come osservatore in Francia per Mouscron, Bordeaux e Lens prima di diventare direttore sportivo di quest’ultimo, sta già valutando in queste ore la posizione di Patrick Vieira, sempre più a rischio dopo la sconfitta interna con la Cremonese e che nella sfida di Reggio Emilia con il Sassuolo è all’ultima spiaggia.

L’arrivo di Lopez potrebbe portare già a un cambio di allenatore, anche se il Grifone è atteso in campo lunedì sera e questo porterebbe a considerare una soluzione interna come la più facile: magari con la promozione temporanea di Domenico Criscito o Jacopo Sbravati, affiancato da Roberto Murgita. Ma sicuramente il tutto deve essere fatto prima del pomeriggio, quando ci sarà l’allenamento pomeridiano.

Certamente, l’inizio di campionato, il peggiore nella storia del Genoa visto le zero vittorie, non pende a favore dell’allenatore francese a cui si chiede un cambio di rotta repentino e deciso contro una formazione in forma come quella di Fabio Grosso. Ma un cambio in panchina sembra orma scontato e sono iniziate le valutazioni approfondite intorno ai nomi di Paolo Vanoli (cercato anche dalla Fiorentina), Daniele De Rossi, Raffaele Palladino e Fabio Pecchia.