Champions League, gli stadi candidati per ospitare la finale nel 2028 e nel 2029

Non solo la candidatura dello Juventus Stadium per le finali di Europa e Conference League: la UEFA infatti ha svelato tutte le candidature per ospitare gli ultimi atti dei tornei continentali tra il 2028 e il 2029.

“La UEFA conferma di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da 15 federazioni per ospitare le finali 2028 e 2029 di UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League e UEFA Women’s Champions League. Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti. Le proposte definitive dovranno essere presentate insieme ai dossier di candidatura entro il 10 giugno 2026”, spiega la UEFA in una nota.

Federazioni interessate:

Finale di UEFA Champions League

2028

Germania: Monaco, Fußball Arena München

2029

Inghilterra : Londra, Wembley Stadium

: Londra, Wembley Stadium Spagna: Barcellona, Camp Nou

Finale di UEFA Europa League

2028

Francia : Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)

: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta) Italia : Torino, Juventus Stadium

: Torino, Juventus Stadium Romania : Bucarest, National Arena

: Bucarest, National Arena Serbia: Belgrado, National Stadium

2029

Francia : Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)

: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta) Italia : Torino, Juventus Stadium

: Torino, Juventus Stadium Romania : Bucarest, National Arena

: Bucarest, National Arena Turchia: Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadium

Finale di UEFA Conference League

2028

Francia : Lille, Stade Pierre-Mauroy

: Lille, Stade Pierre-Mauroy Ungheria : Budapest, Puskás Aréna

: Budapest, Puskás Aréna Italia : Torino, Juventus Stadium

: Torino, Juventus Stadium Kazakistan : Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)

: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta) Polonia: Danzica, Arena Gdańsk

2029

Finlandia : Helsinki, Helsinki Olympic Stadium

: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium Francia : Lille, Stade Pierre-Mauroy

: Lille, Stade Pierre-Mauroy Ungheria : Budapest, Puskás Aréna

: Budapest, Puskás Aréna Italia : Torino, Juventus Stadium

: Torino, Juventus Stadium Kazakistan : Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)

: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta) Polonia: Gdańsk, Arena Gdańsk

Finale di UEFA Women’s Champions League

2028

Francia : Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais

: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais Spagna : Bilbao, San Mamés Stadium

: Bilbao, San Mamés Stadium Svizzera : Basilea, St. Jakob Park

: Basilea, St. Jakob Park Turchia: Istanbul, Ali Sami Yen Stadium

2029

Francia : Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais

: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais Repubblica d’Irlanda : Dublino, Dublin Arena

: Dublino, Dublin Arena Svizzera : Basilea, St. Jakob-Park

: Basilea, St. Jakob-Park Galles: Cardiff, National Stadium of Galles

“Il Comitato Esecutivo UEFA nominerà le federazioni che ospiteranno le otto finali nel settembre 2026. La procedura di gara per la selezione delle città che ospiteranno le finali delle Competizioni UEFA per club 2028 e 2029 è stata avviata l’11 luglio 2025, con scadenza 22 ottobre 2025 per la manifestazione di interesse”, conclude la UEFA.