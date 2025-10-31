«Abbiamo scelto Luciano Spalletti per diverse ragioni. Perché è un grande esperto di calcio italiano e tutti conosciamo la sua carriera». Il Dg della Juventus Damien Comolli ha introdotto così il nuovo allenatore Luciano Spalletti, che si appresta a fare il proprio debutto sulla panchina bianconera in occasione della sfida con la Cremonese.

«Abbiamo sottoscritto un contratto fino alla fine della stagione, con opzione di poterlo prolungare. La ragione è che c’è un accordo, che vediamo questa collaborazione come potenzialmente a lungo termine. Abbiamo capito che questo fosse l’approccio corretto, durante la stagione potremo sederci a un tavolo e decidere come continuare», ha aggiunto il Dg bianconero.

«Quello che sentivamo era che la squadra avesse bisogno di avere un nuovo mister. Così abbiamo deciso in maniera unanime che Spalletti fosse la persona giusta, non c’è stato neanche un centimetro di distanza tra di noi in questa decisione», ha concluso Comolli durante il suo intervento.