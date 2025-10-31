Lo Juventus Stadium candidato per ospitare la finale di Europa o Conference League tra il 2028 e il 2029

Lo Juventus Stadium è tra gli impianti candidati ad ospitare una finale di Europa o Conference League tra il 2028 e il 2029. Lo ha comunicato ufficialmente l’UEFA, in una nota.

“La UEFA conferma di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da 15 federazioni per ospitare le finali 2028 e 2029 di UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League e UEFA Women’s Champions League. Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti. Le proposte definitive dovranno essere presentate insieme ai dossier di candidatura entro il 10 giugno 2026”, si legge nel comunicato.

Finale di UEFA Europa League

2028

Francia : Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)

: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta) Italia : Torino, Juventus Stadium

: Torino, Juventus Stadium Romania : Bucarest, National Arena

: Bucarest, National Arena Serbia: Belgrado, National Stadium

2029

Francia : Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)

: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta) Italia : Torino, Juventus Stadium

: Torino, Juventus Stadium Romania : Bucarest, National Arena

: Bucarest, National Arena Turchia: Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadium

Finale di UEFA Conference League

2028

Francia : Lille, Stade Pierre-Mauroy

: Lille, Stade Pierre-Mauroy Ungheria : Budapest, Puskás Aréna

: Budapest, Puskás Aréna Italia : Torino, Juventus Stadium

: Torino, Juventus Stadium Kazakistan : Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)

: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta) Polonia: Danzica, Arena Gdańsk

2029

Finlandia : Helsinki, Helsinki Olympic Stadium

: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium Francia : Lille, Stade Pierre-Mauroy

: Lille, Stade Pierre-Mauroy Ungheria : Budapest, Puskás Aréna

: Budapest, Puskás Aréna Italia : Torino, Juventus Stadium

: Torino, Juventus Stadium Kazakistan : Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)

: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta) Polonia: Gdańsk, Arena Gdańsk

“Il Comitato Esecutivo UEFA nominerà le federazioni che ospiteranno le otto finali nel settembre 2026. La procedura di gara per la selezione delle città che ospiteranno le finali delle Competizioni UEFA per club 2028 e 2029 è stata avviata l’11 luglio 2025, con scadenza 22 ottobre 2025 per la manifestazione di interesse”, conclude la UEFA.

Lo Juventus Stadium è stato già teatro nel 2014 della finale di Europa League, terminata con il successo ai rigori del Siviglia sul Benfica. Nel 2020/2021 è stato scelto dalla UEFA insieme allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano come sede delle Finals di Nations League, ospitando la semifinale tra Francia e Belgio e la finalina per il 3° posto che vide il successo per 2-1 dell’Italia sul Belgio. Nell’impianto torinese è stata disputata anche la finale dell’edizione 2021/2022 della UEFA Women’s Champions League, conclusasi con la vittoria (3-1) dell’Olympique Lione sulle spagnole del Barcellona.