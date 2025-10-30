San Siro, i comitati inviano una diffida per il rogito di Inter e Milan

Nuova iniziativa dei comitati di San Siro, che tentano di modificare il corso di un destino che appare ormai segnato. Per fermare la cessione dello stadio e tutelarne l’integrità, è stato chiamato in causa il Consiglio nazionale del notariato, incaricato di vigilare sull’atto di compravendita, previsto tra oggi e domani ma suscettibile di uno slittamento alla prossima settimana.

Come riportato da Il Giorno, nella comunicazione inviata si cita il verbale di collaudo provvisorio datato 10 ottobre 1955, che certifica l’utilizzo delle gradinate del secondo anello «in ogni ordine di posto» già dall’11 settembre dello stesso anno.

Mentre il Comune ritiene che il vincolo storico dei 70 anni decorra dal collaudo definitivo, i comitati sostengono invece che «l’esecuzione dell’opera», come stabilito dalla legge, sia avvenuta oltre il termine previsto.

Inoltre, secondo la Soprintendenza archivistica e bibliografica, le targhe e le epigrafi della tribuna Ovest costituirebbero un «archivio pubblico», motivo per cui si chiede di rispettarne «l’inalienabilità». In virtù di ciò, i comitati ritengono che, per autotutela, il Consiglio del notariato debba bloccare la stipula del rogito.