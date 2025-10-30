Champions, scelte le due gare del girone in chiaro per il quarto turno

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno. In aggiunta, Sky ha previsto la trasmissione di un incontro in differita su Cielo , una delle partite in programma alle ore 18.45 e riproposta successivamente in prima serata.

Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera (in programma per il quarto turno la sfida tra l’Inter di Chivu e i kazaki del Kairat Almaty ).

La Champions League si prepara a ripartire con la quarta giornata della sua prima fase, per quella che è la sua seconda edizione con il nuovo format. Dopo il sorteggio dello scorso 28 agosto, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente si stanno sfidando, con il terzo turno previsto per le giornate di martedì 4 e mercoledì 5 novembre .

Le sfide di Champions in chiaro non scompaiono dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – Inter, Juventus, Atalanta e Napoli – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport e a Prime Video. Tutto ciò a meno che qualche italiana non raggiunga le semifinali: in quel caso il regolamento AgCom sugli eventi di interesse nazionale obbliga le emittenti titolari dei diritti a trasmettere le partite in chiaro.

Champions League partita in chiaro: la scelta per il quarto turno 25/26

Su quale sfida è ricaduta dunque la scelta per il quarto grande match della prima fase 2025/26? La gara trasmessa in diretta su TV8 metterà di fronte il Manchester City e il Borussia Dortmund, per un match che vede i padroni di casa e i tedeschi desiderosi di occupare stabilmente le prime posizioni della graduatoria. Il match in differita su Cielo sarà invece quello che vedrà opposti Slavia Praga e Arsenal, con gli inglesi che sono tra le cinque squadre ad avere ottenuto tutti successi nella competizione.

L’incontro Manchester City-Borussia Dortmund – in programma mercoledì 5 novembre, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 – sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due delle squadre accreditate per arrivare fino in fondo alla competizione. L’altra gara è invece in programma martedì 4 novembre su Cielo, con inizio alle ore 21.30 (in differita).