Exor lancia un bond da 600 milioni: nuovi fondi anche per rifinanziare i debiti

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus, ha lanciato un nuovo maxi bond da 600 milioni di euro con scadenza fissata al 5 novembre 2035 e cedola fissa annua del 3,75%, con un prezzo di emissione pari al 99,386%. Lo ha annunciato lo stesso gruppo attraverso una nota ufficiale nella serata di ieri.

Lo scopo dell’emissione – spiega ancora la holding in un comunicato ufficiale – è quello di raccogliere nuovi fondi per le attività generali di Exor, compreso il rifinanziamento del debito esistente. Le obbligazioni saranno quotate alla Borsa di Lussemburgo, ammesse alla negoziazione sul mercato Euro Mtf, e il regolamento dell’emissione avrà luogo il 5 novembre.