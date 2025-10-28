Tragico incidente per il portiere dell'Inter Martinez: investe e uccide un uomo in carrozzina

Tragedia nei pressi di Appiano Gentile, vicino al centro sportivo di proprietà dell’Inter. Il secondo portiere nerazzurro Josep Martinez ha involontariamente investito un anziano in carrozzina. L’81ennne è poi deceduto in seguito al tremendo impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano potrebbe aver avuto un malore che l’ha accidentalmente portato ad invadere la corsia dove stava sopraggiungendo il portiere dell’Inter che non ha potuto evitare lo scontro e le sue tragiche conseguenze. Inutili i soccorsi del 118 per l’anziano che si trovava su una carrozzina elettrica.

L’Inter ha annullato la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu, dopo il tragico incidente che ha coinvolto il portiere nerazzurro. Come segno di rispetto, la scelta del club è stata quella di annullare l’incontro tra l’allenatore e la stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Secondo alcuni testimoni, l’uomo di 81 anni avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva l’auto Martinez, portando alla tragica fatalità. Il portiere nerazzurro sta facendo ora dei controlli perché si trova ancora in stato di choc.