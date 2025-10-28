Dal nuovo stadio alla demolizione del Meazza: il cronoprogramma dei lavori per San Siro

Dalla costruzione del nuovo impianto alla rifunzionalizzazione di quello attuale, fino al comparto polifunzionale: il programma completo dei lavori, fino al 2035.

Dopo il passaggio chiave con il voto in Consiglio Comunale, Inter e Milan sono pronte al rogito per l’acquisto dello stadio Giuseppe Meazza e delle sue aree circostanti. Un’operazione propedeutica alla realizzazione del progetto che prevede la realizzazione di un nuovo stadio e la demolizione di quello che accompagna i club da decenni.  

Quando si parla di San Siro, uno dei temi più caldi è quello relativo alle tempistiche per la realizzazione di tutto il progetto studiato dalle due società. Quanto tempo ci vorrà per costruire il nuovo stadio? E per la demolizione e rifunzionalizzazione del Meazza? E quando saranno complete tutte le opere previste? 


Calcio e Finanza ha consultato documenti ufficiali in grado di fornire una risposta a tutte queste domande. Dalla costruzione del nuovo impianto all’inaugurazione del comparto polifunzionale, questa testata è in grado di svelare il cronoprogramma che – a meno di intoppi – coprirà di fatto il prossimo decennio, fino a novembre del 20235. 

San Siro programma lavori – FASE 1 DI SVILUPPO (realizzazione nuovo stadio e demolizione Meazza) 

  • Progettazione preliminare, definitiva, redazione del piano attuativo e Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – da marzo 2025 a febbraio 2026 (12 mesi) 
  • Presentazione piano attuativo – febbraio 2026 
  • Approvazione del piano attuativo – da febbraio 2026 a febbraio 2027 (12 mesi) 
  • Pre istruttoria el Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – da gennaio 2026 a giugno 2026 (6 mesi) 
  • Presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – luglio 2026 
  • Valutazione Impatto Ambientale più Conferenza dei Servizi per approvazione finale del progetto e rilascio dei titoli abilitativi (Legge Stadi) – da luglio 2026 a marzo 2027 (8 mesi) 
  • Stipula della convenzione per il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e rilascio e pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – marzo 2027 
  • Stipula della convenzione urbanistica – marzo 2027 
  • Progettazione esecutiva delle opere urbanizzazione a scomputo oneri e successiva validazione del progetto – da agosto 2026 a gennaio 2027 (6 mesi) 
  • Gara ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione – da marzo 2027 ad agosto 2027 (5 mesi) 
  • Progettazione esecutiva delle opere private – da ottobre 2026 a luglio 2027 (9 mesi) 
  • Autorizzazioni finali relative alla progettazione esecutiva delle opere private – da marzo 2027 a luglio 2027 (4 mesi) 
  • Interventi di bonifica, incluso riassetto aree esterne Meazza – da dicembre 2025 a luglio 2027 (19 mesi) 
  • Mobilizzazione e predisposizione cantiere – da aprile 2027 a ottobre 2027 (6 mesi) 
  • Realizzazione opere di urbanizzazione – da agosto 2027 a gennaio 2030 (29 mesi) 
  • Realizzazione del nuovo stadio di Milano – da ottobre 2027 a ottobre 2030 (36 mesi) 
  • Collaudi finali – da gennaio 2030 a dicembre 2030 (11 mesi) 
  • INAUGURAZIONE DEL NUOVO STADIO DI MILANO – dicembre 2030 
  • Gara ad evidenza pubblica per le attività di demolizione dello stadio Meazza – da ottobre 2030 a marzo 2031 (5 mesi) 
  • Attività di demolizione e parziale conservazione dello stadio Meazza – da aprile 2031 a maggio 2032 (14 mesi) 

San Siro programma lavori – FASE 2 DI SVILUPPO (comparto polifunzionale e rifunzionalizzazione Meazza) 

  • Preparazione e presentazione della proposta di progetto urbanistico di dettaglio della fase 2 – da luglio 2027 a gennaio 2028 (6 mesi) 
  • Approvazione del progetto urbanistico di dettaglio della fase 2 – da gennaio 2028 a dicembre 2030 (36 mesi) 
  • Preparazione e presentazione del Progetto Definitivo alle autorità competenti – da gennaio 2031 a luglio 2031 (7 mesi) 
  • Approvazione del progetto definitivo, stipula convenzione e rilascio dei titoli abilitativi – da agosto 2031 a febbraio 2032 
  • Progettazione esecutiva delle opere di fase 2 e autorizzazioni finali – da marzo 2032 a gennaio 2033 (11 mesi) 
  • Interventi di bonifica e successiva certificazione – da settembre 2031 a giugno 2033 (22 mesi) 
  • Mobilizzazione e realizzazione delle opere di fase 2, inclusa la rifunzionalizzazione del Meazza – da luglio 2033 a novembre 2035 (29 mesi) 
  • INAUGURAZIONE COMPARTO POLIFUNZIONALE DI FASE 2, INCLUSIVO DEL MEAZZA RIFUNZONALIZZATO  

