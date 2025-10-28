Genoa, cala il rosso a bilancio: -33 milioni di euro al 30 giugno 2025

Nella giornata di ieri, l’Assemblea ordinaria dei Soci Azionisti del Genoa, riunita in prima convocazione nella sede della Società a Villa Lomellini Rostan, ha approvato il bilancio chiuso il 30 giugno 2025 che ha evidenziato una perdita di 32,5 milioni di euro. Un risultato in miglioramento rispetto al bilancio 2023/24, l’ultimo della gestione 777 Partners, (terminata a dicembre 2024), che aveva restituito un rosso di quasi 39 milioni. Inoltre, è stato presentato anche il bilancio consolidato di gruppo con una perdita di 32,5 milioni di euro.

Il patrimonio del Genoa, al netto delle perdite di esercizio, sale da circa 1 milione di euro al 30 giugno 2024 a quasi 18 milioni di euro al 30 giugno 2025. L’EBITDA si conferma positivo anche quest’anno per 27 milioni di euro a fronte di 30,7 milioni di quello precedente. Per il secondo anno consecutivo la società registra un importante ammontare di ammortamenti anche in seguito alla sospensione degli stessi nel periodo Covid pari a più di 50 milioni al 30 giugno 2025, invertendo così il segno del risultato di esercizio.

Durante l’Assemblea è stato ratificato l‘ingresso nel Consiglio d’Amministrazione dei consiglieri cooptati a dicembre 2024 ovvero Dan Sucu, Razvan Rat e Ovidiu Golea, mentre è stata revocata, per giusta causa, la nomina dell’ex Consigliere Alberto Zangrillo. Nominato anche il nuovo Collegio Sindacale: come Presidente è stato confermato Carlo Maria Bindella, mentre fanno il loro ingresso nel Collegio i Sindaci Luca Giacometti e Daniela Gallucci. «In merito all’opportunità di esperire un’azione di responsabilità nei confronti dell’ex Consigliere Alberto Zangrillo – si legge nella nota ufficiale del club rossoblù –, il Consiglio di Amministrazione del Genoa CFC si riserva di approfondire la questione e di proporla eventualmente all’attenzione di una successiva assemblea degli azionisti»