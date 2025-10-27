Juve, ufficiale l'esonero di Tudor: Brambilla in panchina contro l'Udinese

Il tecnico della formazione Under 23 guiderà i bianconeri contro la formazione friulana. Poi l’arrivo del nuovo allenatore.

Di
Redazione
Juventus allenatore Udinese
(Foto: Lewis Storey/Getty Images)

Adesso è ufficiale: «Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci», si legge in una nota del club bianconero.

«La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale».   

