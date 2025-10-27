In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, il centrocampista del Naoli Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro – si legge in una nota del club – ha già iniziato l’iter riabilitativo.

De Bruyne tempi di recupero – Il 2025 del belga è già concluso

Si tratta di un infortunio pesante per il giocatore, che si fece male in quella zona già in passato. Era il 2023, De Bruyne dovette operarsi e rimase fuori per le prime 30 partite della stagione, tra City e nazionale. E nella scorsa stagione si era fermato altri 44 giorni, perdendo altre 12 sfide. Gli occhi lucidi, l’uscita in spalla aiutato dai sanitari del Napoli, la barella prima e le stampelle poi, sono indizi che portano tutti in un’unica direzione, che è quella di un lungo stop.

Almeno due o tre mesi, se non dovesse essere necessario un nuovo intervento. Quel che è certo è che il 2025 di De Bruyne si è concluso in anticipo e che per vedere nuovamente il belga all’opera bisognerà attendere il nuovo anno.