Inter e Milan nel basket? Quando insieme aiutarono a salvare l’Olimpia

Inter e Milan insieme nel basket? Non sarebbe la prima volta. Il progetto NBA Europe sembra stia entrando nel vivo, con il possibile coinvolgimento anche di squadre di calcio.

Nei giorni scorsi, in particolare, era emersa anche la possibilità di partecipazione sia dei nerazzurri che dei rossoneri. Da tempo il commissioner Adam Silver è in contatto con Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan. L’Inter, dal canto suo, sta valutando il dossier con Oaktree, azionista di riferimento, ed è interessata al progetto. Tuttavia, è ancora presto per capire come evolverà la situazione, anche perché nell’operazione avranno un ruolo chiave l’Olimpia Milano e la società Armani, intenzionata a proseguire il proprio impegno nel basket.

Non sarebbe tuttavia la prima volta in cui Inter e Milan entrano insieme in una società di basket. Nel luglio 2004, infatti, nerazzurri e rossoneri aiutarono l’Olimpia in un momento di grande difficoltà, diventando soci delle scarpette rosse. In particolare, versarono ciascuna 50mila euro per acquisire il 5% della società, diventando ufficialmente azionisti il 15 luglio 2004.

Nel Consiglio di Amministrazione entrarono Angelo Moratti (nipote di Massimo) e Adriano Galliani, grande tifoso dell’Olimpia, in rappresentanza dei due club. Con ruoli inizialmente rilevanti, tanto che, come emerge dai verbali dei CdA dell’epoca, fu proprio Angelo Moratti a trattare con Armani per risolvere alcuni nodi sulle clausole di sponsorizzazione. Inoltre, i due club versarono oltre 100mila euro nel corso degli anni nelle casse della società.

Un supporto che si esaurì poi nel 2008, quando lo stesso gruppo Armani diventò ufficialmente proprietario dell’Olimpia acquisendo tutte le quote. Ma ora, con il possibile sbarco in Europa della NBA, si potrebbe assistere anche ad un ritorno al passato.