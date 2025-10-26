È il giorno del Clasico: Real Madrid-Barcellona in diretta anche in chiaro

Il calcio mondiale continua ad accendere la passione degli italiani: dopo il successo della partnership che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli spettatori, Mediaset e DAZN hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per trasmettere in co-esclusiva sei incontri di spicco della Liga spagnola.

Domenica 26 ottobre, alle 16:15, in diretta su Italia 1 e in live streaming sul sito di Sportmediaset, va in scena al Santiago Bernabeu uno degli appuntamenti più iconici del calcio mondiale: il Clásico tra Real Madrid e Barcellona. Il collegamento dallo stadio inizierà alle 15:45, sempre su Italia 1.

La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, con il commento tecnico di Borja Valero. Sul campo si sfideranno stelle del calibro di Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Jude Bellingham, in un match che promette emozioni e che vale la vetta della classifica: 24 punti per i Blancos, 22 per i Blaugrana.

Real Madrid Barcellona in chiaro: le partite sulle reti Mediaset

Tutte le gare della Liga 2025/26 saranno disponibili in diretta su DAZN, mentre sei incontri selezionati saranno trasmessi anche in co-esclusiva su Mediaset. Ecco il calendario dei match che verranno trasmessi in chiaro nei prossimi mesi: