La strategia di Netflix per lo sport: sì agli eventi, no ai grandi pacchetti stagionali

Mentre crescono le voci del possibile interesse da parte di Netflix per i diritti tv della Champions League, la stessa società di streaming ha spiegato la propria visione in termini di possibili investimenti nel mondo dei diritti sportivi.

“Non c’è un vero cambiamento nell’approccio, ci concentriamo sui grandi eventi live, di cui lo sport è una sottocomponente della strategia live. Al momento non ci concentriamo sui grandi pacchetti stagionali”, ha spiegato Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, nella call con gli analisti per i conti del terzo trimestre.

“Il match di boxe Canelo-Crawford è stata il combattimento per il titolo maschile più visto del secolo, con oltre 41 milioni di spettatori tra live e +1. È stata tra le prime 10 in 91 paesi. Ed è stata una grande sfida. Perciò crediamo che questi grandi eventi, che attirano un pubblico vasto, abbiano un valore differenziale per i nostri membri”, ha proseguito.

“Tuttavia i contenuti live rappresentano solo una piccola parte della nostra spesa per contenuti e una frazione molto ridotta delle 200 miliardi di ore visualizzate. È quindi ancora relativamente piccolo, ma con un impatto enormemente superiore rispetto alle dimensioni. E, come abbiamo visto con altri titoli, questo ha avuto un impatto positivo sull’acquisizione. È un po’ presto per dirlo con certezza per quanto riguarda la fidelizzazione”, ha concluso Sarandos.