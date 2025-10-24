E' il weekend di Real Madrid-Barcellona: il Clasico in diretta in chiaro

Il calcio mondiale accende la passione degli italiani: dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e DAZN hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite della Liga spagnola.

Domenica 26 ottobre, in diretta su Italia 1 e in live streaming sul sito di Sportmediaset, alle 16.15, nella cornice del Santiago Bernabeu va in scena una delle sfide più iconiche e attese del calcio mondiale, il Clásico Real Madrid-Barcellona. Pre partita con il collegamento dallo stadio alle 15.45, sempre su Italia 1.

La telecronaca è affidata alla voce di Massimo Callegari, con il commento tecnico di Borja Valero. In campo, stelle assolute come Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Jude Bellingham, pronte a darsi battaglia in un match che vale la vetta della classifica: 24 punti per i Blancos, 22 per i Blaugrana.

Real Madrid Barcellona in chiaro – Le sfide sulle reti Mediaset

Tutte le partite della Liga 2025/26 saranno comunque visibili in diretta su DAZN, con sei partite in co-esclusiva sulle reti Mediaset. Di seguito, il calendario con i match che saranno trasmessi nei prossimi mesi in chiaro: