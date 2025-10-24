E' il weekend di Real Madrid-Barcellona: il Clasico in diretta in chiaro

La super sfida tra le due big spagnole sarà trasmessa in chiaro per tutti gli spettatori in Italia: appuntamento a domenica 26 ottobre.

Di
Redazione
Media
Onefootball
Real Madrid Barcellona in chiaro
(Foto: Alex Caparros/Getty Images)

Il calcio mondiale accende la passione degli italiani: dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e DAZN hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite della Liga spagnola. 

Domenica 26 ottobre, in diretta su Italia 1 e in live streaming sul sito di Sportmediaset, alle 16.15, nella cornice del Santiago Bernabeu va in scena una delle sfide più iconiche e attese del calcio mondiale, il Clásico Real Madrid-Barcellona. Pre partita con il collegamento dallo stadio alle 15.45, sempre su Italia 1. 

La telecronaca è affidata alla voce di Massimo Callegari, con il commento tecnico di Borja Valero. In campo, stelle assolute come Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Jude Bellingham, pronte a darsi battaglia in un match che vale la vetta della classifica: 24 punti per i Blancos, 22 per i Blaugrana. 

Real Madrid Barcellona in chiaro – Le sfide sulle reti Mediaset

Tutte le partite della Liga 2025/26 saranno comunque visibili in diretta su DAZN, con sei partite in co-esclusiva sulle reti Mediaset. Di seguito, il calendario con i match che saranno trasmessi nei prossimi mesi in chiaro:  

  • 26 ottobre 2025 – Real Madrid vs Barcellona (Italia 1) 
  • Weekend 10/11 gennaio 2026 – Barcellona vs Atletico Madrid 
  • Weekend 21/22 marzo 2026 – Real Madrid vs Atletico Madrid 
  • Weekend 4/5 aprile 2026 – Atletico Madrid vs Barcellona 
  • Weekend 9/10 maggio 2026 – Barcellona vs Real Madrid 

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.