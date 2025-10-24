Metsola: «Olimpiadi di Milano-Cortina percorso che tutti ammiriamo in Europa»

«Questo è un momento davvero bello per parlare con tutti di quelle che sono le Olimpiadi di Milano-Cortina. È un percorso che tutti noi in Europa possiamo ammirare. Quando le nostre atlete e i nostri atleti scendono in campo rappresentano qualcosa di più di una bandiera. Portano con sé i valori che ci definiscono come italiani ed europei. Incarnano la pace, il rispetto e il fairplay. Mostrano al mondo come anche nella competizione più intensa può esserci il rispetto. Non sono solo ambasciatori dello sport, ma ambasciatori di pace. E nel mondo di oggi questo è quello di cui abbiamo più bisogno, ora più che mai».

Ha parlato così Roberta Mtesola, Presidente del Parlamento europeo, durante il suo intervento di questa mattina al convegno “Lo sport come fattore chiave per le politiche europee. Gli impatti di Olimpiadi e Paralimpiadi nella nostra società”, svoltosi all’Università Bocconi di Milano in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia.

«L’impegno dell’Europa è che ogni persona, indipendentemente dalla sua condizione, possa accedere allo sport. Atlete e atleti ci mostrano il duro lavoro che bisogna fare per essere il meglio che possiamo essere. Con l’attitudine di andare sino alla fine. Insegnano a non mollare mai. È il mantra delle persone che hanno costruito la nostra Europa, persone che non si sono mai arrese e hanno continuato a guardare oltre l’ostacolo. Potete contare sul Parlamento europeo per gli investimenti nello sport», ha aggiunto ancora Metsola.

Un concetto – quello dello sport come veicolo di pace – espresso anche dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto in video collegamento: «I Giochi generano un impatto economico di oltre 5 miliardi di euro, ma è fondamentale il loro lascito di pace e di dialogo. Per questo è stata richiesta una tregua dalle guerre nel periodo in cui si svolgono. Sono simbolo di unità, amicizia e speranza per il mondo».

L’incontro è stato anche l’occasione perché la Presidente Metsola incontrasse di nuovo il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, a qualche giorno dalla visita della delegazione nerazzurra al Parlamento Europeo coincisa con l’impegno dell’Inter in UEFA Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Marotta le ha consegnato la maglia della sua connazionale nerazzurra Haley Bugeja, attaccante maltese classe 2004 in forza all’Inter Women.