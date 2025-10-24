Serie B, la sfida Bari-Mantova in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Domenica 26 ottobre alle 17:15, lo Stadio San Nicola ospiterà l’ultimo match valido per la 9ª giornata di Serie BKT tra Bari e Mantova, due squadre determinate a conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e disponibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione.

Il Bari, guidato da Fabio Caserta, vuole riscattarsi dopo la sconfitta contro la Reggiana, mentre il Mantova di Davide Possanzini, reduce dal pareggio con il Südtirol e con appena un punto in meno dei pugliesi, punterà a ottenere tre punti fondamentali in trasferta. Si annuncia così un incontro dal grande peso in classifica, capace di segnare una svolta per entrambe le squadre e influire sullo sviluppo della stagione.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Palermo Modena in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:

il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi)

l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€

il mensile a 9,90€ al mese per 3 mesi, anziché 19,90€

Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.