Barça, Yamal incendia il Clasico: «Real Madrid? Rubano e si lamentano»

Il Clásico si avvicina e, come ogni stagione, l’atmosfera si fa rovente. L’ultimo ad aggiungere tensione alla storica rivalità tra Barcellona e Real Madrid è stato Lamine Yamal. La giovane stella blaugrana, nel contesto della Kings League, ha accusato la squadra madrilena di «rubare e lamentarsi».

Il giocatore del Barcellona ha partecipato ieri sera al programma di Ibai Llanos, legato alla Kings League. Alla domanda se i Porcinos, la squadra di Ibai, fossero come il Real Madrid, Lamine non ha esitato a rispondere: «Sì, rubano, si lamentano, fanno cose che non so…». Una risposta che ha spiazzato il conduttore, il quale ha insistito chiedendo: «Il Real Madrid ruba?». Il giovane barcellonista, sorridendo, ha replicato: «Beh, insomma…».

A quel punto è intervenuto anche l’ex difensore del Barça Gerard Piqué, che ha sentenziato: «Questo non si discute». Non è stato l’unico momento acceso della trasmissione. Lamine ha infatti provocato Ibai, con cui si affronterà questa sera nei rispettivi team della Kings League, Porcinos e La Capital: «Non pensarci troppo, tanto perderai», gli ha detto.

Il creatore di contenuti non si è tirato indietro e ha ribattuto: «E tu devi segnare al Bernabéu». Il blaugrana, con un sorriso, ha risposto: «Ma l’ho già fatto, non te lo ricordi?», in riferimento al 0-4 inflitto dal Barça al Real Madrid nell’ultima visita al Bernabéu, partita in cui Lamine segnò uno dei gol.

A due giorni dal primo Clásico della stagione tra Real Madrid e Barcelona, nel programma è arrivata anche una promessa reciproca. Se il Clásico della Kings League sarà vinto dallo streamer — dichiaratamente madridista —, Ibai Llanos dovrà guardare la partita di domenica indossando la maglia blaugrana. Al contrario, se sarà la squadra di Lamine Yamal a perdere, il giocatore del Barça si è impegnato, in caso di gol al Bernabéu, a dedicare la sua esultanza a Ibai Llanos.