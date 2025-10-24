Betsson, crescono ricavi e utile nei primi nove mesi del 2025

La società di scommesse Betsson – che con il sito di news betsson.sport è sponsor di maglia dell’Inter – ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con ricavi in crescita a 893,1 milioni di euro (quasi 100 milioni in più rispetto ai 799,8 milioni del 2024), un aumento del 12% rispetto all’esercizio precedente e un aumento organico del 15%.

Lo sottolinea il gruppo in una nota ufficiale, spiegando che l’EBITDA è stato di 244,5 milioni di euro, con un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Il margine EBITDA è stato del 27,4%, mentre il reddito operativo (EBIT) è stato di 199,9 milioni di euro, con un aumento del 7% rispetto al 2024.

In crescita anche l’utile netto, che nei primi nove mesi è stato di 147,5 milioni di euro (130,6 milioni nel 2024), mentre l’utile per azione è stato di 1,04 euro. Il flusso di cassa operativo è stato di 192,3 milioni di euro, in aumento rispetto al 2024. L’assemblea generale ha approvato un dividendo per gli azionisti di 104,4 milioni di euro, corrispondente a 0,76 euro per azione. La prima delle due rate è stata distribuita agli azionisti a giugno.

Parlando del terzo trimestre del gruppo, il CEO Pontus Lindwall ha spiegato che «l’impegno di Betsson nello sport prosegue. Durante il trimestre, l’azienda ha firmato nuove partnership di sponsorizzazione con i club di basket Aris BC e Mykonos BC in Grecia, mentre sono stati rinnovati gli accordi con FK Žalgiris e con la federazione lituana di pallacanestro. È inoltre iniziata una nuova sponsorizzazione con lo storico club italiano SSC Bari, che milita in Serie B. Particolarmente positivo è stato anche il risultato del Club Brugge, che si è qualificato per la Champions League: in questa edizione del torneo, due squadre indosseranno il nome di Betsson sulle proprie maglie da gara».

«Sul fronte prodotto e tecnologia, Betsson ha continuato a migliorare l’esperienza dei clienti grazie a nuove app di gioco, a ulteriori sviluppi nella flessibilità e nelle prestazioni della piattaforma proprietaria, e al lancio di nuovi giochi da casinò e di nuove funzionalità per lo sportsbook, come i pagamenti anticipati delle vincite per le scommesse già piazzate», ha proseguito Lindwall.

«Guardo con fiducia alla conclusione dell’anno e al 2026, che vedrà lo svolgimento della prossima Coppa del Mondo di calcio. La nostra solida posizione finanziaria consente di proseguire con gli investimenti nello sviluppo dei prodotti e nel rafforzamento delle posizioni di mercato, sostenendo così una crescita stabile degli utili e dividendi costanti per gli azionisti», ha concluso.