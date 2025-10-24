Serie C, nuova sanzione per la Triestina: i punti di penalità salgono a 23

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club con altri con tre punti di penalizzazione per violazioni di natura amministrativa.

Lo Stadio Nereo Rocco, casa della Triestina (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

La Triestina è stata nuovamente penalizzata in classifica. La formazione biancorossa si è vista infliggere ulteriori tre punti di penalità che portano il computo totale a 23, andando a vanificare la buona partenza della squadra giuliana nel girone A di Serie C, che la vede attualmente all’ultimo posto con -10 punti.

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Triestina con tre punti di penalizzazione in classifica per violazioni di natura amministrativa, dopo il deferimento dello scorso 8 settembre.

Si tratta della terza penalizzazione, da scontare in questa stagione, per la Triestina. La prima fu di sette punti, mentre la seconda, comminata a settembre, fu di 13 punti, per una serie di violazioni di natura amministrativa dopo il deferimento del 31 luglio a seguito di segnalazioni della Covisoc.

Di seguito, la nuova classifica del girone A del campionato di Serie C:

  1. Vicenza – 28 punti
  2. Union Brescia – 21 punti
  3. Lecco – 21 punti
  4. Inter U23 – 19 punti
  5. Alcione – 17 punti
  6. Renate – 13 punti
  7. Pro Vercelli – 13 punti
  8. Pergolettese – 12 punti
  9. Albinoleffe – 12 punti
  10. Trento – 12 punti
  11. Cittadella – 12 punti
  12. Giana Erminio – 11 punti
  13. Dolomiti Bellunesi – 10 punti
  14. Virtus Verona – 10 punti
  15. Novara – 10 punti
  16. Ospitaletto – 9 punti
  17. Arzignano – 9 punti
  18. Lumezzane – 7 punti
  19. Pro Patria – 7 punti
  20. Triestina – -10 punti 

