Serie C, nuova sanzione per la Triestina: i punti di penalità salgono a 23

La Triestina è stata nuovamente penalizzata in classifica. La formazione biancorossa si è vista infliggere ulteriori tre punti di penalità che portano il computo totale a 23, andando a vanificare la buona partenza della squadra giuliana nel girone A di Serie C, che la vede attualmente all’ultimo posto con -10 punti.
Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Triestina con tre punti di penalizzazione in classifica per violazioni di natura amministrativa, dopo il deferimento dello scorso 8 settembre.
Si tratta della terza penalizzazione, da scontare in questa stagione, per la Triestina. La prima fu di sette punti, mentre la seconda, comminata a settembre, fu di 13 punti, per una serie di violazioni di natura amministrativa dopo il deferimento del 31 luglio a seguito di segnalazioni della Covisoc.
Di seguito, la nuova classifica del girone A del campionato di Serie C:
- Vicenza – 28 punti
- Union Brescia – 21 punti
- Lecco – 21 punti
- Inter U23 – 19 punti
- Alcione – 17 punti
- Renate – 13 punti
- Pro Vercelli – 13 punti
- Pergolettese – 12 punti
- Albinoleffe – 12 punti
- Trento – 12 punti
- Cittadella – 12 punti
- Giana Erminio – 11 punti
- Dolomiti Bellunesi – 10 punti
- Virtus Verona – 10 punti
- Novara – 10 punti
- Ospitaletto – 9 punti
- Arzignano – 9 punti
- Lumezzane – 7 punti
- Pro Patria – 7 punti
- Triestina – -10 punti