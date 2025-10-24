Brasile, lo Stato di Rio mette in vendita il Maracanà per fare cassa

Lo Stato di Rio de Janeiro in Brasile ha bisogno di fare cassa e fra i propri beni messi in vendita, in mezzo a una serie di immobili, c’è anche l’iconico stadio Maracanà, che ospita le partite casalinghe di Flamengo e Fluminense. I ricavi che si otterranno dalle cessione di questi beni sarà destinata all’abbattimento del debito nei confronti dell’amministrazione federale.

Una decisione che si può definire scioccante, che è stata presa durante la riunione della Commissione di Costituzione e Giustizia dell’Assemblea legislativa dello Stato (Alerj), che ha modificato il progetto di legge presentato dall’Esecutivo aggiungendo ulteriori 14 nuovi immobili alla lista, tra cui il tempio del calcio brasiliano.

Il presidente della Commissione, Rodrigo Amorim, ha spiegato ai media locali che l’obiettivo è ridurre i costi legati a immobili sottoutilizzati o onerosi: «Il governo paga una fortuna per la manutenzione del complesso del Maracana, circa 160mila euro per partita». Il progetto sarà ora votato dall’Alerj in seduta plenaria. Secondo le previsioni della legge finanziaria del 2026, lo stato del Rio de Janeiro dovrà versare quasi due miliardi di euro al governo centrale di Brasilia solo per gli interessi sul debito e relativi ammortamenti.