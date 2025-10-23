Ufficiale, Lionel Messi rinnova con l’Inter Miami: accordo fino al 2028

Adesso è ufficiale. Lionel Messi ha firmato un accordo per prolungare la sua permanenza all’Inter Miami fino alla fine della stagione 2028 della Major League Soccer. Messi era arrivato a Miami il 15 luglio 2023 come Designated Player con un contratto di due anni e mezzo, rompendo i precedenti della lega e i record della squadra con il suo accordo.

Il capitano dell’Argentina e vincitore della Coppa del Mondo ha prima guidato la squadra alla vittoria della prima edizione dlela Leagues Cup nel 2023, prima di portare l’Inter Miami alla conquista del Supporters’ Shield nel 2024 e al record di lega per il maggior numero di punti in una singola stagione.

A livello individuale, Messi ha vinto il premio MLS MVP nel 2024 e, più recentemente, la Scarpa d’Oro (Golden Boot) della MLS nel 2025 dopo aver messo a segno 29 gol in sole 28 partite. Messi è stato anche nominato per il premio MLS MVP del 2025 e diventerebbe il primo giocatore in assoluto a conquistare il premio in due occasioni consecutive se dovesse vincere questa edizione.

Messi stipendio Inter Miami – I dettagli dell’ultimo accordo

I dettagli del nuovo accordo non sono stati rivelati. A maggio del 2025, Messi era il calciatore più pagato di tutta la MLS, con uno stipendio base di 12 milioni di dollari a stagione, che tra premio alla firma e bonus vari si alzava a un minimo garantito di quasi 20,5 milioni di dollari. Al secondo posto c’era Lorenzo Insigne, ora svincolato, con oltre 15 milioni di dollari.