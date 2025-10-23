Costi e trasparenza, il comitato “Sì Meazza” integra l’esposto su San Siro

Il Comitato “Si Meazza” ha presentato una integrazione dell’esposto dello scorso maggio alla Corte dei Conti, con il quale sottolineava la presenza del vincolo sul secondo anello dello stadio di San Siro già da gennaio 2025.

La memoria si compone di 56 capitoli per altrettanti rilievi sulla delibera di giunta che riguarda la vendita del Meazza a Inter e Milan e poi la delibera consigliare del 30 settembre che ha dato il via libera all’operazione.

Tra i punti contestati da Luigi Corbani, presidente del comitato, vi è la realizzazione del Tunnel Patroclo a scomputo oneri per il Comune e la valutazione economica troppo bassa dello stadio San Siro e delle aree circostanti.

Altro tema – sempre secondo il comitato – è la trasparenza della società veicolo formata dai due club per partecipare al rogito: Corbani chiede gli statuti e gli atti costituivi delle quattro società (Blueco srl, Red Stadco srl, NSM holding e Stadio San Siro Spa) che corrispondono alla parte acquirente, anche alla luce del recente passaggio di Oaktree, fondo proprietario dell’Inter, alla canadese Brookfield.