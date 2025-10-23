Parma, campagna abbonamenti da record: superata quota 13mila

Il Parma ha chiuso la propria campagna abbonamenti con un numero record di sottoscrizioni. E oggi il club emiliano ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento ai propri tifosi.

«Un grazie a chi ama questi colori, un grazie a chi fa parte di questa Famiglia, un grazie a chi ogni giorno dedica il suo affetto per il Parma Calcio – si legge –. Una vicinanza che si è trasformata in numeri da record anche per la campagna “Dal vivo è un’altra cosa” 2025/26: il dato finale è di 13.203 abbonamenti sottoscritti, che superano il dato da primato della passata stagione di 13.151. Parma Calcio esprime il suo ringraziamento per tutte le tifose e tutti i tifosi che dimostrano il loro amore incondizionato per il nostro Club e per la nostra squadra».

Sabato alle ore 15.00 il Parma ospiterà allo stadio Tardini il Como di Cesc Fabregas, che tornerà in panchina dopo la squalifica, alla ricerca di punti preziosi in vista della corsa alla salvezza.