Fabregas: «Possibile non si giochi a Perth. La gente è la cosa più importante»

Dopo le parole di Massimiliano Allegri in merito alla probabile disputa di Milan-Como in Australia, nella giornata di oggi è arrivato il commento, sullo stesso tema, del tecnico dei lariani, Cesc Fabregas.

«Non è confermato ancora. È possibile che non si faccia – ha esordito l’allenatore del Como, intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di sabato in casa del Parma –. Io ho detto 3 mesi fa quello che ho detto, lo confermo personalmente. Poi però sono un lavoratore di una società, non vado contro i nostri tifosi e la mia società, però ho la mia opinione personale».

«La gente è la cosa più importante. Chi non dorme per andare a Lecce, usano il suo stipendio per andare in trasferta. Poi quello che hanno fatto in Spagna, tutti i capitani hanno mandato un messaggio forte. Non è la prima volta che succedono cose così. Poi la società ha fatto un comunicato», ha continuato Fabregas. Un messaggio, quello lanciato da Fabregas, che va in controtendenza rispetto a quelle pronunciate all’inizio di questa settimana da Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como che ha addirittura parlato di «progetto pilota».