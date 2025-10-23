Milan-Como a Perth, pressioni sulla Federcalcio asiatica per dire no alla sfida

Il piano della Serie A di portare una partita di campionato in Australia rischia di naufragare, dopo l’abbandono da parte della Liga dei suoi sforzi per spostare la sfida tra Barcellona e Villarreal a Miami. Secondo quanto riportato dal The Guardian, ci sono seri dubbi sul fatto che Milan e Como si affronteranno a Perth, invece che nel loro Paese, nella partita in programma per febbraio.

Nelle scorse settimane la UEFA ha approvato entrambi i cambi di sede, sottolineando che l’autorizzazione era stata concessa in via eccezionale. Ora, però, esponenti di alto livello all’interno della massima istituzione calcistica europea ritengono che anche la probabilità che la Serie A rompa i precedenti e disputi un incontro a 13.600 chilometri da casa stia diminuendo.

Per poter finalizzare questa mossa, la Serie A deve ancora ottenere il via libera dalla Confederazione calcistica asiatica (AFC), dalla Federazione calcistica australiana e dalla FIFA. Fonti a conoscenza del processo ritengono che l’AFC stia subendo forti pressioni esterne per non autorizzare l’incontro. Due settimane fa, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha definito la disputa di partite di campionato su altri continenti un «grande rischio».

La crescente pressione sulla fattibilità dell’incontro segue le critiche del centrocampista del Milan Adrien Rabiot, che di recente l’ha definito «un’assurdità» spostarsi così tanto per una sola partita. Anche il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha detto che sarebbe meglio rimanere a Milano, ma che in caso di spostamento a Perth bisognerà adeguarsi. In un comunicato diffuso questo mese, il Como ha dichiarato che ampliare gli orizzonti della Serie A è «essenziale per la sopravvivenza stessa del campionato».

In base alle norme attuali, la FIFA può bloccare una partita internazionale solo se non vengono seguite le procedure corrette, con il potere decisionale che spetta alle relative federazioni nazionali e confederazioni. La FIFA spera di riuscire ad aggiornare le proprie regole all’inizio del prossimo anno.