Massimiliano Allegri: «Meglio se Milan-Como rimane in Italia»

«Posso dire una cosa, ma conta relativamente poco. L’importante è che sia presa una decisione il più presto possibile. Se giocheremo in Italia meglio, se dovremo andare a Perth ci organizzeremo. Una partita importante».
Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, intervenuto iin conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pisa, parlando della possibilità di disputare Milan-Como a Perth, in Australia. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, ieri in Spagna le Liga ha deciso di rinunciare a far giocare a Miami Villarreal-Barcellona.
Una scelta che ha indispettito il Villarreal, mentre il Barcellona ha espresso rammarico per l’impossibilità di portare il calcio spagnolo all’estero. Dello stesso avviso anche il presidente della Liga Javier Tebas, che dopo la decisione ha parlato di un’opportunità persa.